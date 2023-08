Viterbo, individuato corpo 20enne disperso nel lago di Bolsena

E' stato individuato, ma non ancora recuperato, il corpo del ragazzo di vent'anni disperso da ieri nel lago di Bolsena dopo un tuffo dal pedalò. Il ragazzo, straniero, si trovava a Capodimonte con la famiglia per il ferragosto. Insieme ad altri coetanei avevano noleggiato un pedalò per un bagno nel lago. I giovani che erano con lui hanno subito provato a cercarlo, ma dal momento che dello scomparso non c'erano più tracce hanno allertato le forze dell'ordine e fatto scattare l'allarme.