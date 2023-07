Viterbo, terrapieno frana su ristorante a Montefiascone: morto il titolare

Il crollo di un terrapieno ha investito questa mattina un ristorante nel centro di Montefiascone, in provincia di Viterbo. La frana ha coinvolto un magazzino dove erano presenti due persone: il proprietario del ristorante è stato trovato senza vita sotto le macerie nel retrocucina del locale. Un'altra persona è stata invece salvata e non sarebbe in gravi condizioni.

In relazione al crollo, la procura di Viterbo avvierà un fascicolo per omicidio colposo. Sul posto sta effettuando un sopralluogo la pm Eliana Dolce. Le indagini che verranno delegate dalla procura dovranno chiarire le cause della crollo.