'W Hitler' e 'Fuck Israele', scritte antisemite sul murale dei Simpson al Memoriale della Shoah

l'oltraggio alla vigilia del Giorno della Memoria, lo street artist aleXsandro Palombo 'sfregi rimarranno come testimonianza'

Alla vigilia del Giorno della Memoria per le vittime dell'Olocausto, è stato oltraggiato con le scritte 'W Hitler' e 'Fuck Israele' il murale dei Simpson deportati realizzato dallo street artist aleXsandro Palombo al Memoriale della Shoah di Milano. A un anno dalla sua realizzazione, l'opera pop dal titolo 'Binario 21, I Simpson ebrei deportati ad Auschwitz', è stata sfregiata già quattro volte, come ricorda lo stesso Palombo in una nota, dando notizia della nuova vandalizzazione.

L'artista aveva ritratto la famiglia dei S impson deportata nei campi di concentramento nazisti per raccontare il prima e il dopo la deportazione e l'orrore dell'Olocausto. Un'opera di sensibilizzazione contro l'indifferenza, volta anche ad allertare sul pericolo dell'antisemitismo nella società contemporanea. A soli due mesi dalla sua realizzazione l'opera era stata deturpata con sfregi antisemiti, riapparsi nel periodo successivo, nonostante le ripetute opere di pulizia.

“Non reagire alle ripetute azioni d’odio - avverte aleXandro Palombo - ci porterà a normalizzare il pericolo dell’antisemitismo e a potenziare il male dell’indifferenza che inghiotte tutto e tutti. Chi volta lo sguardo davanti a questi scempi è complice del problema. Gli ultimi sfregi antisemiti e quelli degli scorsi mesi rimarranno come testimonianza e parte integrante dell’opera che tramuterà questo mare d'odio in strumento di sensibilizzazione e consapevolezza contro l'indifferenza e l'antisemitismo".