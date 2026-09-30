circle x black
Cerca nel sito
 

Wave, a La Sapienza il primo passo verso il benessere

30 settembre 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Arte, università e benessere psicologico si sono incontrati a La Sapienza università di Roma con "Il mio primo passo", l'installazione partecipativa promossa da Wave, rete per il benessere psicofisico promossa da cinque atenei e due istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) del Lazio, e firmata dall'artista visivo Mattia Varsalone, in arte Lunar. L'iniziativa si è svolta negli spazi del Rettorato, coinvolgendo gli studenti attorno a un messaggio semplice: prendersi cura di sé può iniziare da un piccolo gesto, dalla scelta di fermarsi, ascoltarsi, parlare o chiedere aiuto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Scuola, stretta sul registro elettronico per i compiti a casa
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza