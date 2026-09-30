Wave, a La Sapienza il primo passo verso il benessere

Arte, università e benessere psicologico si sono incontrati a La Sapienza università di Roma con "Il mio primo passo", l'installazione partecipativa promossa da Wave, rete per il benessere psicofisico promossa da cinque atenei e due istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) del Lazio, e firmata dall'artista visivo Mattia Varsalone, in arte Lunar. L'iniziativa si è svolta negli spazi del Rettorato, coinvolgendo gli studenti attorno a un messaggio semplice: prendersi cura di sé può iniziare da un piccolo gesto, dalla scelta di fermarsi, ascoltarsi, parlare o chiedere aiuto.