Welfare, Fondazione Mattioli su pet-therapy: un successo il progetto ‘Amici a 4 Zampe’

La Fondazione Anna Mattioli di Parma e la pet-therapy, un binomio fondamentale per il benessere dei bambini attraverso gli animali. Tra entusiasmo e partecipazione si sta svolgendo l’annualità 2023/24 del progetto Amici a 4 Zampe, fortemente voluto dalla Fondazione presieduta da Roberto Pagliuca e realizzato in collaborazione con l'Associazione Jiva, che ha previsto nelle scuole di Parma attività assistita con animali, in incontri di gruppo, finalizzati ad un aumento del benessere generale attraverso attività di tipo ludico-ricreativo.

Numerosi i piccoli studenti coinvolti (9 classi di 6 istituti), per la soddisfazione di famiglie e docenti: “Siamo soddisfatti - spiega il presidente Pagliuca - della risultanza del progetto L’obiettivo della Fondazione è promuovere la conoscenza della dog-therapy, volta a migliorare il benessere psico-fisico delle persone curate per ottenere benefici sul piano fisico, relazionale, di empatia, di espressività creativa, di comunicazione e condivisione”.

Un obiettivo che riguarda molte categorie fragili, come i bambini, appunto, alla cui cura la Fondazione specificatamente si rivolge. Principi e valori inseriti nero su bianco nello statuto della Fondazione, per onorare la volontà e il grande amore di Anna Mattioli per gli animali, i cani in particolare. “Alla luce dell’ottimo riscontro ottenuto, Amici a 4 Zampe proseguirà anche il prossimo anno e le Scuole di Parma interessate alla partecipazione al progetto potranno inoltrare la propria candidatura alla Fondazione Anna Mattioli già nelle prossime settimane”, conclude il presidente Pagliuca.