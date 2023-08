Zio Frac vince il Palio di Siena 16 agosto 2023, 'chi è' il cavallo scosso dell'Oca

L'Oca vince il Palio di Siena del 16 agosto 2023 con il cavallo scosso. Zio Frac vince il Palio dell'Assunta tagliando il traguardo per primo, senza il fantino Carlo Sanna. Una vittoria speciale, ma non un caso unico. Diversi cavalli hanno vinto il Palio 'da soli'. Un esemplare, Remorex, c'è riuscito addirittura due volte.

Zio Frac è un cavallo di 8 anni, nato il 10 maggio 2015 in Sardegna, per la precisione a Pozzomaggiore, in provincia di Sassari. La 'carta d'identità' lo descrive come mezzo sangue anglo-arabo. Zio Frac ha vinto il primo Palio disputato, quello del 2 luglio 2022 quando ha trionfato per il Drago con il fantino Tittia 'regolarmente schierato'. Ad agosto 2022 ha corso per il Nicchio con il fantino Scangeo e un mese e mezzo fa, il 2 luglio 2023, ha difeso i colori della Torre con il fantino Gingillo.