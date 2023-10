Sulla Ztl fascia verde per Roma "abbiamo trovato oggi l'intesa con la Regione Lazio sulle modifiche della delibera". Lo ha annunciato il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri durante il punto stampa a Piazza Venezia per la realizzazione della stazione della metropolitana. "L'accensione dei varchi slitterà di alcuni mesi in attesa dell'attivazione del Move-in e dei carnet d'ingresso" spiega il primo cittadino.

La misura ha creato numerose proteste tra i cittadini romani. La petizione su Change per dire "no ai nuovi varchi" è stata firmata a oggi da oltre 100mila persone. "Non abbiamo soldi per comprare auto nuove, ma dobbiamo andare a lavorare" scrive Marzia, tra i firmatari, a cui fa eco Amerigo che rivendica: "La città è di tutti, non solo dei ricchi". Molte le richieste di "più mezzi pubblici" tra le ragioni della firma della petizione, "prendere il bus a Roma non è molto pratico", scrive Alessandra e Giocondo lamenta: "Dove trovo i soldi per comprarmi un'auto elettrica?". "Non ci sono cittadini di serie A e di serie B" chiosa Carlo, spiegando la ragione della sua firma alla petizione di Change.