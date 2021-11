Cronos: le escape room all'avanguardia del giovane Alberto d'Annibale

Verona, 5 Novembre 2021 - La capacità di un imprenditore di successo è quella di avere una visione vincente, trovare il modo di realizzare il progetto e farlo crescere al massimo delle sue potenzialità.

Tuttavia in pochi potevano prevedere i risultati ottenuti da Alberto D’Annibale, giovane imprenditore nato a Verona oggi a capo dell’azienda Cronos Escape Room, un franchising in espansione all’avanguardia nel suo settore.

Il progetto nasce del 2017, quando vengono realizzate le prime stanze di fuga proprio a Verona, arrivando in pochissimo tempo in 13 città con Escape Room anche in metropoli come Roma e Torino.

Cronos garantisce una zona esclusiva a chi decide di aprire una stanza di fuga, un vantaggio competitivo considerevole per assicurare un business sostenibile e profittevole ad ogni nuova apertura.

Inoltre, è possibile realizzare la stanza di fuga con un investimento iniziale accessibile e costi di gestione piuttosto contenuti, per velocizzare il ritorno del capitale e rendere l’attività remunerativa in poco tempo.

Ad ogni modo, il vero punto di forza è la qualità indiscutibile delle Escape Room proposte dall’azienda, considerando l’eccezionale apprezzamento dei partecipanti come del resto può testimoniare chiunque abbia tentato di fuggire dalle stanze rompicapo ideate da Cronos.

L’esperienza coinvolgente delle Escape Room Cronos

Le Escape Room Cronos sono stanze di fuga di ultima generazione, realizzate allo scopo di fornire un’esperienza unica in cui realtà e finzione si fondono insieme.

Per rendere il tentativo di fuga più emozionante e realistico, l’azienda si affidata ai migliori scenografi italiani, in particolare valorizzando le competenze dei professionisti che realizzano le scenografie dei parchi divertimento più prestigiosi in Italia.

Cronos si avvale anche di gameplay progettati in modo accurato da professionisti riconosciuti a livello internazionale, esperti altamente qualificati nell’ideazione di enigmi intriganti e affascinanti che assicurano il massimo coinvolgimento da parte degli ospiti della Escape Room.

Ogni prova è inserita sapientemente in un percorso studiato in ogni dettaglio, affinché le persone possano vivere un’esperienza indimenticabile ogni volta che tentano di evadere da una stanza di fuga.

Tra le proposte più gettonate c’è Area 51, una Escape Room emozionante caratterizzata da scenografie iperrealistiche, adatta soprattutto agli appassionati di scienza e fenomeni extraterrestri.

Altrimenti, è possibile affrontare L’Inferno di Dante, una battaglia tra bene e male in cui è necessario redimere la propria anima per uscire dalla stanza di fuga, ritrovandosi in uno scenario progettato sugli ambienti ultraterreni narrati dal grande autore della Divina Commedia.

Una delle stanze più apprezzate di Cronos è La Tomba di Tutankhamon, una Escape Room che consente di immergersi nel fascino senza tempo dell’Antico Egitto, dove bisogna cercare di fuggire dalla piramide del faraone prima che sia troppo tardi, risolvendo tutti gli enigmi e superando ogni prova che si frappone tra la stanza e la libertà.

Per uscire dalla Escape Room si hanno a disposizione 60 minuti, con la possibilità di condividere l’esperienza con un gruppo fino ad 8 persone, scegliendo di affrontare la stanza di fuga con amici, partner, parenti, colleghi o perfetti sconosciuti.

Escape Room: un business vantaggioso e utile adatto a tutti

Un’Escape Room è un gioco ultra realistico in cui vengono messe alla prova una serie di capacità, dall’abilità di risolvere problemi rapidamente e sotto pressione, fino alla predisposizione alla collaborazione per unire le forze con altre persone e raggiungere insieme un obiettivo.

Oggi è noto come le Escape Room siano utili anche in ambito didattico e pedagogico, infatti sono sempre di più le scuole che organizzano esperienze di questo genere per stimolare lo sviluppo di tali capacità negli studenti.

Una stanza di fuga ha il grande vantaggio di far uscire le persone dalla propria zona di conforto, ritrovandosi in un contesto in cui sono costrette a interagire con altri individui, gestire il tempo e risolvere problemi usando la logica, le proprie conoscenze e l’intuizione.

Le Escape Room, infatti, mettono a disposizione esperienze adatte a chiunque, senza limiti di età e nessun tipo di rischio, risultando avvincenti e coinvolgenti per i giovani e gli adulti allo stesso modo.

Cronos ha il pregio di essere riuscita a trasformare le Escape Room in un business di successo, rivoluzionando il settore con le sue stanze di fuga innovative e tecnologicamente avanzate, rese uniche da scenografiche cinematografiche e un gameplay entusiasmante.

Oggi l’azienda propone a tutte le persone che vogliono investire in questo trend in crescita un franchising efficiente e accessibile, in cui ogni affiliato viene valorizzato e tutelato per assicurare la crescita del progetto e una condivisione equa del ritorno economico ottenuto dalle Escape Room Cronos.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.cronos.house/

Comunicato a cura di TiLinko – IMG Solutions srl