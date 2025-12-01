Crosetto alla riunione sul Global Combact Air Programme

In ambito di Global Combact Air Programme (GCAP) si è svolta una riunione di allineamento in videoconferenza tra il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il suo omologo giapponese Shinjiro Koizumi e il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito, John Healey. Il GCAP è il programma aerospaziale internazionale di 6° generazione sottoscritto da Italia, Giappone e Regno Unito, definito come “fondamentale per generare capacità innovative e restituire progetti a duplice uso (dual use) non strettamente legati alla Difesa, oltre a conferire vantaggi competitivi e tecnologici, essenziali per affrontare minacce e sfide presenti e future”. Al termine del vertice, il Ministro Crosetto ha dichiarato: “Con l’occasione abbiamo riaffermato il forte e comune impegno nella realizzazione del progetto, anche sulla base delle attività dei due rami operativi del programma attivati di recente, ovvero: International Government Organization, GIGO e la joint venture denominata “Edgewing”, che riunisce i leader internazionali del settore dell’aerospazio BAE Systems (Regno Unito), Leonardo (Italia) e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Giappone)”. A tale proposito, Crosetto ha ribadito la necessità di garantire il massimo sforzo in vista dell’imminente firma del primo contratto internazionale, che darà il via alle attività per la realizzazione del primo velivolo.