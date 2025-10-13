circle x black
Crosetto apre i lavori dell’Assemblea annuale di Confitarma

13 ottobre 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
“Bisogna superare le divisioni interne, fare alleanze, andare avanti insieme”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento di apertura dei lavori dell’Assemblea annuale pubblica di Confitarma, la Confederazione Italiana degli Armatori, inserita nel format dello ShipDay 2025, un evento andato in scena a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria. “Quando penso a difesa e investimenti, penso non solo a tecnologie militari, ma anche al loro futuro impiego civile”, ha proseguito il Ministro, che per la sicurezza in mare indica non solo l’impiego di navi militari, ma anche di “droni marini con funzione di scorta e di prevenzione degli attacchi”. Oltre al Ministro Crosetto, all’assemblea hanno partecipato diversi esponenti delle istituzioni, tra i quali il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro del Turismo, Daniela Santanché, il Viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi e il Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, oltre a numerosi rappresentanti del mondo industriale e associativo.

