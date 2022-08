Crosetto-Bonini, cosa è successo in diretta tv - Video

Botta e risposta al Tg1 sul Pnrr tra il fondatore di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, e il giornalista Senio Bonini. "Lei faccia il conduttore, non faccia la parte", ha ammonito Crosetto dopo una puntualizzazione di Bonini per il quale FdI avrebbe "votato 5 volte no sul Pnrr all’inizio". "Io faccio il conduttore e richiamo alla memoria, poi le chiedo un commento", la replica del cronista. Ma Crosetto ha ribadito il concetto: "No, no, no, non si schieri troppo…FdI ha votato 5 volte contro in Europa indicando come problematica quelle cose che poi sono state cambiate".