Crosetto in visita ufficiale in Emirati Arabi e Qatar

24 novembre 2025 | 13.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Missione ufficiale del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, dapprima negli Emirati Arabi Uniti e successivamente in Qatar per una serie di incontri con i massimi rappresentanti dei due Governi. Nel corso della prima tappa, il rappresentante del Governo italiano ha incontrato il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo Sceicco Mohamed bin Zayed e, in precedenza, il Ministro di Stato per gli Affari della Difesa, Mohamed bin Mubarak Al Fadhel Al Mazrouei. “Una doppia preziosa occasione per discutere temi di comune interesse, tra i quali la cooperazione in ambito difesa e sicurezza, oltre che per porre le basi per approfondire i legami con un approccio comune in settori strategici quali industria della difesa e tecnologia, anche in ottica di essere pronti ad affrontare le sfide attuali”, ha detto Crosetto. Nella successiva tappa in Qatar, Paese che ha un ruolo strategico nello scacchiere mediorientale, il Ministro della Difesa ha avuto un colloquio con il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa, lo Sceicco Saoud bin Abdulrahman Al Thani. “Il Qatar ha avuto un ruolo primario nei colloqui per risolvere la crisi di Gaza e sta svolgendo attività di mediazione anche in altri scenari di crisi, confermando il suo ruolo di interlocutore abile e affidabile nei processi di dialogo e di de-escalation. Nel corso del nostro dialogo è emersa la volontà di approfondire i legami di amicizia, lavorare insieme per la pace in Medioriente e rafforzare l’eccellente cooperazione in atto tra le nostre forze armate e industrie della difesa”, ha dichiarato Crosetto.

