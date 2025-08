Crosetto incontra il Presidente egiziano Al-Sisi

Nel corso della sua visita ufficiale in Egitto, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato il Presidente della Repubblica araba d’Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi. “L’incontro è stato l’occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione tra i due Paesi, forti di millenarie tradizioni e accomunati dall’obiettivo di garantire sicurezza nella regione mediorientale e nel Mediterraneo allargato”, ha dichiarato Crosetto. Tra i temi al centro del colloquio la delicata situazione in Medioriente e le altre crisi geopolitiche internazionali: “Ho dato il pieno appoggio della Difesa italiana e del nostro Paese per qualsiasi iniziativa che possa portare a una tregua e alla pace nella Striscia di Gaza. Voglio anche ricordare l’impegno sinora profuso dall’Italia nel condurre importanti attività umanitarie in aiuto alla popolazione palestinese, ciò grazie alle navi e ai velivoli della Difesa che hanno potuto contare sul prezioso supporto egiziano”, ha detto il Ministro della Difesa. Oltre al Presidente Al-Sisi, Crosetto ha avuto un colloquio con il suo omologo egiziano: “Al Ministro della Difesa egiziano ho espresso soddisfazione per la fattiva collaborazione tra i due Paesi. Inoltre, ho detto che l’Italia è aperta a sondare nuove opportunità di collaborazione con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza e alla stabilità regionale mediorientale”, ha dichiarato Crosetto, che al termine degli incontri istituzionali si è recato al sacrario militare italiano di El Alamein per rendere omaggio ai caduti.

Il comunicato della Difesa