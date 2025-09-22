Crosetto introduce la prima edizione del forum Defense Procurement

Lo Stato Maggiore della Difesa ha organizzato la prima edizione del forum “Defense Procurement: la prospettiva nazionale per una Difesa europea” con l’obiettivo di fare sistema e porre le basi per creare sinergie tra Forze Armate, industria e mondo della ricerca. Alla presentazione del progetto che si è tenuta a Palazzo Guidoni, sede della Direzione nazionale armamenti, ha partecipato il Ministro della Difesa Guido Crosetto che ha sottolineato la necessità di accelerare il processo di innovazione dei sistemi di contrasto per non rimanere indietro rispetto a minacce che “si evolvono ogni sei mesi”. Il Ministro ha anche ricordato l’importanza di investire in maniera adeguate le risorse: “Ogni euro deve essere trasformano in qualcosa di realmente utile per la difesa della Nazione in un contesto europeo in cui devono essere superate le frammentazioni dei singoli Paesi”. Al Forum hanno partecipato i vertici di Governo, Forze Armate e imprese, tra cui il Presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta che ha affermato: “Bisogna spendere di più, ma soprattutto meglio, ad esempio deframmentando a livello europeo per ridurre il numero delle piattaforme”. Mazzotta ha anche ricordato che: “La dimensione navale riveste una grande importanza e Fincantieri è pronta a fare la propria parte in un’ottica di integrazione e sinergia tra civile e militare, pubblico e privato per aumentare la capacità produttiva”.

