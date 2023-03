Crosetto: "Serve strategia comune, problemi mondiali non si possono più affrontare da soli"

“Il tema di oggi è importantissimo, sono contento di iniziare un lunghissimo confronto. I problemi che abbiamo davanti non si possono più affrontare individualmente, le nazioni sono diventate troppo piccole per affrontare i problemi che il mondo ci propone in questa epoca. L’Ucraina è solo uno degli esempi, vorrei fosse l’unico”. Lo ha detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto nella sala della Protomoteca in Campidoglio nell’ambito del foro di dialogo Italia-Spagna alla sua 19esima edizione e coordinata dall’ex segretario del Pd Enrico Letta. “Ma le questioni riguardano l’Iran, la Cina, l’Africa, l’evoluzione del Mediterraneo. Una delle cose su cui ci siamo trovati d’accordo oggi, quasi tutto, è la necessità di agire insieme per affrontare questi problemi, le questioni che riguardano il fianco sud - ha aggiunto - ma anche per nuova metodologia. Dobbiamo liberarci da alcuni vincoli nazionalistici, serve una strategia comune, uno studio comune, vanno progettati atti concreti. Non esiste un futuro dell’Europa senza pensare all’Africa. Dobbiamo cambiare il modo in cui affrontato problemi, porci l’obiettivo di portare sicurezza e costruire attraverso la sicurezza delle bolle di democrazia, civiltà, di crescita economica, di agricoltura, un modo di vivere che ci consenta quando andiamo via che non succeda quello che è successo in Afghanistan, dove tutto crolla”.

"Non dobbiamo più essere così presuntuosi da pensare di esportare la democrazia, ma dobbiamo aiutare a costruire una condizione di sicurezza perché cresca la loro democrazia. Con la Spagna abbiamo un rapporto culturale, di percezione, di approccio rispettoso che ci ha consentito un dialogo - ha concluso Crosetto - Troppo spesso ci sottostimiamo, invece abbiamo un approccio che ci consente di dialogare meglio di altre nazioni magari più grandi e blasonate di noi. Io e la mia omologa (il Ministro della Difesa spagnolo Margarita Robles, presente in sala, ndr) siamo differenti politicamente, fisicamente, per sesso ma se l’obiettivo è comune anche per persone così diverse è perché nei momenti più difficili l’umanità riesce a trovare la strada”.