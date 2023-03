Crotone, finito nella notte lo sbarco di 500 migranti

(dall'inviata Elvira Terranova) - E' finito nella notte lo sbarco dei quasi 500 migranti arrivati poco prima dell'una al porto di Crotone. I profughi si trovavano a bordo di un peschereccio di 20 metri che era stato intercettato nel pomeriggio dalla Guardia costiera. L'imbarcazione, in pessime condizioni, è stata 'scortata' fino a due miglia da Capocolonna e poi è stata affiancata dal rimorchiatore 'Alessandro Secondo' di Crotone. Così il peschereccio è riuscito ad arrivare al porto in sicurezza. "E' andato tutto bene", racconta all'Adnkronos un marinaio sul rimorchiatore mentre sta facendo le manovre per l'orneggio al porto, in piena notte. "Il mare era agitato ma ci siamo avvicinati all'imbarcazione e l'abbiamo affiancata fino ad arrivare qui al porto". A bordo c'erano soprattutto uomini e tanti minori, provenienti prevalentemente dall'Afghanistan, che sono stati portati all'alba al Cara di Isola di Capo Rizzuto. Sempre la Guardia costiera è impegnata in altri eventi 'Sar' che hanno visto l’intervento di diversi mezzi aeronavali che operano sotto il coordinamento della Guardia Costiera italiana. In particolare, nave Dattilo della Guardia Costiera sta coordinando in zona il complesso dispositivo navale composto da 6 motovedette SAR Guardia Costiera classe 300, 2 pattugliatori della Guardia di Finanza e una nave della Marina Militare. A supporto delle attività in mare, in sorvolo un aereo ATR 42 della Guardia Costiera italiana ed un assetto aereo frontex islandese.