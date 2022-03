Crowdfunding, Ami Poké chiude aumento di capitale da 1,3 mln

Ami Poké, la prima catena di poké a Roma e tra i principali player in Italia in questo settore del food, chiude con 1,3 milione di euro di adesioni (con valutazione post-money di 11 milioni di euro) la sua campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e Pmi italiane. A coordinare l’aumento di capitale è l’advisor per startup e scaleup Cross Border Growth Capital; inoltre Ami Poké rientra tra gli investimenti del comparto Az Eltif - ALIcrowd, primo Eltif in Italia di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per investire nelle migliori start-up, istituito da Azimut Investments Sa e gestito da Azimut Libera Impresa Sgr SpA. Il piatto tipico hawaiano - indicato dall’Istat tra i prodotti alimentari entrati nel paniere 2022 degli italiani - continua così a conquistare non solo i consumatori ma anche gli investitori.

Il mercato delle pokerie e delle catene di ristoranti fast-casual in Italia è infatti sempre più dinamico, registrando nel 2021 un valore di 98 milioni di euro nel 2021: nel 2024 - secondo quanto sottolinea il report “Il mercato del poké in Italia” realizzato da Cross Border Growth Capital - potrebbe raggiungere 143 milioni di euro. Fondata nel 2018 dai due imprenditori under 30 Alessandro De Crescenzo e Riccardo Bellini, Ami Poké è cresciuta fino ad avere un annual run rate di oltre 5 milioni di euro e circa 50 dipendenti under 30. La startup ha chiuso il 2021 con ricavi a 2.8 milioni di euro, cresciuti del +200% rispetto al 2020, e si afferma come leader di mercato a Roma, con 7 locali attivi in location ad alta densità commerciale (uno dei quali inaugurato nelle scorse settimane) e 2 in pipeline. Ai punti vendita sul territorio si aggiunge la possibilità di ordinare take away e a domicilio, grazie alle partnership con i principali player del Food Delivery.

La catena di cibo healthy&tasty prevede di raggiungere un fatturato di oltre 7 milioni di euro nel 2022 e di 19 milioni di euro nel 2024, con un costante aumento della marginalità. Grazie ai capitali raccolti tramite la campagna di equity crowdfunding, Ami Poké punterà infatti ad un ulteriore sviluppo degli store, a Roma e nel resto d’Italia, con l’obiettivo di aprire 26 nuovi locali entro il 2024. La strategia di crescita prevede un’espansione a cerchi concentrici in zone ad alta densità commerciale e un approccio mirato su centri commerciali, travel retail e l'apertura di flagship store a Milano. Parte dei capitali, inoltre, saranno investiti per assumere figure chiave come professionisti Hr, Marketing e Finance, ma anche Operations Manager e Area Manager; Ami Poké effettuerà anche investimenti Digitali e IT per aumentare la presenza online ed efficientare i processi operativi, nonché in operazioni Marketing per aumentare la brand awareness e attrarre nuovi clienti. I founder di Ami Pokè Alessandro De Crescenzo e Riccardo Bellini, Ceo e Cfo della catena, commentano: "Da parte degli investitori abbiamo ricevuto una risposta importante, che conferma non solo il successo del poké ma soprattutto della nostra filosofia, che si basa su personalizzazione, food delivery, healthy&tasty, digitalizzazione, qualità superiore degli ingredienti e sostenibilità".