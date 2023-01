Crypto.com lancia il suo secondo token

Crypto.com, exchange leader globale del comparto fintech, non sembra risentire degli effetti negativi prodotti dal crollo di FTX, e continua a distinguersi per il suo attivismo sui mercati. La piattaforma ha recentemente annunciato il lancio della versione 1.0 della sua seconda criptovaluta, Cronos Chain (CRO), già disponibile dalla fine del 2021 in versione beta. Il token è il primo a realizzare l’integrazione con la rete Ethereum, garantendo rapidità ed efficienza agli utenti, che potranno stipulare contratti smart in piena sicurezza.