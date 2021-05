Csm, 50% italiani non ha fiducia in magistratura: sondaggio Emg/Adnkronos

Nord Ovest e Sud in testa per sfiducia

Un italiano su due non ha fiducia nella magistratura. E' quanto emerge da un sondaggio Emg-Different per Adnkronos. In particolare, alla domanda "Lei ha fiducia nella magistratura italiana in questo preciso momento storico?", il 50% degli intervistati ha risposto "no", il 39% ha risposto "sì", mentre l'11% ha preferito non rispondere.

Restringendo il campo a coloro che hanno detto di non avere fiducia nella magistratura, tra le donne la percentuale si attesta al 51%, tra gli uomini al 50%. Gli over 55 sono i più scettici (56%), seguiti a ruota dagli italiani tra i 35 e i 54 anni (54%), mentre nella fascia 18-34 i delusi si attestano al 36%. Nord Ovest e Sud in testa per sfiducia (rispettivamente 58% e 57%), seguiti da Nord Est (44%), Centro (43%) e Isole (42%).

Il sondaggio, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni, è stato realizzato il 3 maggio 2021 con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un campione di 1.479 casi (universo: popolazione italiana maggiorenne) e presenta un intervallo fiduciario positivo/negativo del 2,3%. Totale contatti: 2.000, tasso di risposta 74%; rifiuti/sostituzioni 521 (tasso di rifiuti 26%).