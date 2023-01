Csm, Calenda: "Sì senza dubbio a 50% donne candidabili, appoggeremmo governo"

"Lei parla con il partito che in assoluto ha eletto più donne. Sono molto d'accordo, si potrebbe arrivare al 50% di donne candidabili, però già così mi sembra un miglioramento insomma". Così risponde all'Adnkronos il leader di Azione Carlo Calenda, durante le votazioni a Montecitorio per i membri laici del Csm, sulla opportunità di spostare ad un più 10% la percentuale di donne candidabili arrivando ad un rapporto di parità 50-50.

Perché è stato fissato il 40% e non il 50%? "Lo sa Dio, mi chiede una cosa su cui veramente non so rispondere", afferma. Appoggereste il Governo se si proponesse un provvedimento per alzare la percentuale delle donne candidabili? "Senza dubbio, assolutamente", risponde Calenda.

Tra i candidati laici mancano i grandi nomi? "C'è un sacco di incompatibilità fra Csm e incarichi di altra natura. Il che non è banale. io non sono espertissimo in tema di giustizia, ma mi sembrano nomi decorosi". (di Roberta Lanzara)