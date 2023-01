Csm, candidato l'avv. Palleschi: "Membri laici svolgano funzione dialogante e distensiva"

"La funzione demandata ai membri laici è estremamente delicata. E' importante individuare dei membri laici che possano svolgere una funzione dialogante e distensiva nei confronti del mondo giudiziario nell'interesse, oltre che del governo e della stessa magistratura, in primis dei cittadini". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Paolo Palleschi, che si è candidato al Csm recependo così "la sollecitazione di diversi colleghi e magistrati".

"Da Tangentopoli in poi il Paese è ingessato: da decenni viviamo gli effetti nefasti di un rapporto tossico tra potere politico e giudiziario", osserva Palleschi secondo il quale andrebbe cercato un "compromesso con la magistratura, soprattutto quella più disponibile" su questioni importanti. Tra questi la "separazione delle carriere", tema "sposato dall'area del centrodestra vedendo il programma in tema di giustizia che io condivido pienamente", sottolinea Palleschi.

Secondo il legale, proprio il tema della "separazione delle carriere è un elemento di scontro, invece io credo che su un tema così importante bisogna trovare un punto di incontro - osserva Palleschi - Ad esempio, facendo scegliere quale ruolo, se inquirente o giudicante, nel momento in cui si partecipa al concorso per la magistratura; nel corso della carriera si può cambiare dopo 'X' anni e farlo una sola volta: magari se si è fatto il pm a Roma si potrà andare a fare il giudice in Corte di appello a Milano". "Questo è un piccolo esempio di come su un tema così delicato si può trovare un buon compromesso", continua Palleschi citando, tra gli altri, anche il tema "dell'introduzione di sistemi terzi di valutazione dei magistrati".