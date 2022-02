Csm, Cartabia: "Riforma ineludibile nel percorso di rinnovamento"

"La riforma del Csm era ineludibile per una ragione imminente, che è la scadenza del Consiglio attualmente in carica, che si dovrà rinnovare a luglio, ma anche per stare a fianco della magistratura in questo percorso di rinnovamento e di recupero di fiducia e credibilità su cui ancora pochi giorni fa il presidente della Repubblica ha fatto un richiamo importante". Sono le parole della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dopo che il Cdm ha approvato la riforma del Consiglio superiore della magistratura.