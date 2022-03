Csm, Cartabia: "Riforma necessaria e non procrastinabile, fitta agenda incontri per sciogliere nodi"

Quella del Consiglio superiore della magistratura "è una riforma necessaria e non procrastinabile. Lo abbiamo tutti ribadito emblematicamente con un lungo e scrosciante applauso in Parlamento quando il presidente della Repubblica, nel discorso di insediamento rivolto alle Camere, ha sollecitato l’urgenza di questa riforma". Così la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario forense.

"Come sapete il testo è stato già approvato in Consiglio dei Ministri e ora siamo impegnati in un’opera di cesello, attraverso un confronto serrato con le forze politiche, per arrivare ad un accordo su un testo condiviso il prima possibile. I tempi sono stretti, in vista del rinnovo del prossimo Consiglio superiore della magistratura, ma - ha assicurato la ministra - abbiamo in agenda una fitta successione di incontri nelle prossime settimane, per sciogliere i nodi tuttora presenti".

Una nuova riunione con i capigruppo dei partiti di maggioranza in commissione Giustizia della Camera è già stata fissata per lunedì pomeriggio.