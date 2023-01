Csm, Cesa: 'Candidati laici poco conosciuti? Il famoso non ci viene, retribuzione bassa'

"L'intesa c'è fra tutti, all'insegna di un equilibrio di genere e come messaggio di responsabilità nei confronti del Paese. Trovare l'accordo sui nomi credo sia stato un lavoro molto positivo ed utile a rimettere in piedi il Csm". Così a Montecitorio a margine del voto per i membri laici del Csm, Lorenzo Cesa (deputato Udc) che relativamente alle quote dei candidati (40% donne, 60% uomini) sulla possibilità di spostare in futuro l'asticella a 50-50 all'Adnkronos risponde: "E' un provvedimento che ha fatto Cartabia. Ma visto che stiamo discutendo molto di giustizia il prossimo potrebbe essere pensato per arrivare ad un equilibrio, perché purtroppo non ci si arriva mai se non con meccanismi legislativi. Sta a Nordio farlo. Io lo appoggerei al 100%. Le donne hanno grande buon senso, capacità di lavoro e dedizione. Nelle mie esperienze le ho trovate straordinarie. Molto più preparate dei maschietti. Auspico che si arrivi ad una parità, però ci siamo quasi".

Tra i candidati laici al Csm, non ci sono nomi di big: "L'importante è che siano capaci. Sono tutti avvocati...devono venire qui lavorare e fare il loro mestiere. Io sono molto fiducioso". Quindi Cesa osserva: "Al Csm il nome più famoso non viene. Abbiamo un problema molto serio in questo paese. Abbiamo posto limiti di retribuzione ad alti dirigenti dello stato e a chi svolge queste funzioni. Il limite massimo di guadagno per un dirigente è sui 240mila euro lordi, se vogliamo avere una pubblica amministrazione efficiente questa cosa dobbiamo rivederla. La politica dovrebbe porsi un problema e ripensare questo aspetto o si abbassa il livello di efficienza dei ruoli. Ora abbiamo 220 mld da spendere di Pnrr. Se non abbiamo manager in grado di farlo, andiamo a restituire i miliardi?", conclude prima di rientrare in Aula. (di Roberta Lanzara)