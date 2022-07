Csm convoca elezioni togati, via a organizzazione per il voto del 18-19 settembre

Il Consiglio superiore della magistratura ha convocato le elezioni per i componenti togati, indette dal capo dello Stato Sergio Mattarella per il 18 e 19 settembre. Il plenum ha infatti approvato all'unanimità la delibera del comitato di presidenza di convocazione delle elezioni, che si svolgeranno domenica 18 settembre dalle 8 alle 20 e lunedì 19 dalle 8 alle 14, con le nuove regole introdotte dalla riforma Cartabia.

La delibera è la presa d'atto di quanto stabilito dal presidente della Repubblica, e deve essere convertita in un decreto firmato dal vicepresidente, David Ermini, per poi essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per far partire i tempi per la presentazione delle candidature e l'organizzazione delle elezioni.

Il plenum ha approvato anche altre tre delibere, che avviano la macchina organizzativa per il voto: la nomina dell'ufficio elettorale centrale presso la Cassazione, i cui componenti sono stati indicati dal primo presidente della Corte; la nomina della commissione centrale elettorale, sempre presso la Cassazione, e le disposizioni organizzative per la comunicazione della non disponibilità alla candidatura per i magistrati che non volessero partecipare all'eventuale sorteggio per l'adeguamento della rappresentanza di genere nelle candidature, previsto dalla nuova legge.