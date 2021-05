Csm e caso Amara, avvocato del pm Storari: "Verbali dati a persona autorizzata"

"Storari non ha provocato assolutamente niente. Quello che è tecnicamente accaduto, è che delle informazioni, perché i verbali non sono che il supporto di informazioni, sono state comunicate ad una persona autorizzata a riceverle. A sua volta questa persona le ha veicolate ad un organo istituzionalmente competente". Lo ha detto l'avvocato Paolo Della Sala, difensore del pm di Milano Paolo Storari, indagato per rivelazione del segreto d'ufficio, al termine dell'interrogatorio, durato circa due ore, davanti ai pm di Roma, negli uffici della Procura generale in piazza Adriana.

Storari, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio per aver consegnato i verbali di Piero Amara all’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, è stato sentito dal procuratore Michele Prestipino e i pm Fabrizio Tucci e Rosalia Affinito, titolari del fascicolo. I magistrati romani indagano sulla diffusione di verbali secretati degli interrogatori resi da Piero Amara ai magistrati milanesi e poi arrivati nei mesi scorsi ad alcune testate giornalistiche e al Csm.



"Tecnicamente il dottor Davigo era persona autorizzata a ricevere quegli atti, tale si era qualificato, e in tal senso aveva autorizzato il dottor Storari", ha aggiunto l'avvocato Paolo Della Sala. "Storari ha consegnato i verbali per tatto istituzionale - ha detto il legale - Tenuto conto della delicatezza delle dichiarazioni che si ritiene siano oggetto di questa indagine. Riteniamo perfettamente legittimo e conforme a legge quanto accaduto".

"Storari è sereno, è un magistrato, come ce ne sono moltissimi, la cui luce resta accesa fino a tardi la sera, e tutti lo sanno. Molto amato all'interno del foro e considerato anche dai colleghi, perché ha sempre saputo lavorare anche con assoluta apertura in condivisione con gli altri: è tutto meno che un soggetto portato all'individualismo" ha affermato l'avvocato Paolo Della Sala.

"Risponderemo ogni volta che verremo convocati davanti all'autorità giudiziaria" ha aggiunto il difensore che non è voluto entrare nel merito dell’interrogatorio, "che è di assoluta pertinenza dell'autorità giudiziaria", in particolare su dove sono stati consegnati i verbali.