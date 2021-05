Csm, Lotti: "Da Amara false dichiarazioni su di me, valuto querela"

"Ho incontrato Amara in una circostanza assolutamente occasionale in presenza di decine di persone, e soprattutto non ho mai ricevuto file"

"Le dichiarazioni sul mio conto rilasciate stasera dall’avvocato Piero Amara a Piazzapulita su La7 sono false e prive di fondamento. Non conosco le circostanze descritte. Ho incontrato Amara in una circostanza assolutamente occasionale, peraltro già nota e in presenza di decine di persone, e soprattutto non ho mai ricevuto file da Amara. Di fronte a tali invenzioni diffamatorie mi riservo di valutare un’azione di querela verso l’avvocato Amara". E' quanto comunicato da Luca Lotti in una dichiarazione inviata alla trasmissione Piazzapulita.