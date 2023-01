Csm, Matone: "Arriveremo al 50-50 di candidati uomini e donne, è auspicabile"

Non sarebbe più giusto relativamente alle quote dei candidati (40% donne, 60% uomini) stabilire per provvedimento il 50/50? "Ci arriveremo cosa le devo dire comunque a me già sembra un grosso risultato considerato che la Lega è stato l'unico partito che aveva un numero di candidate al Parlamento decisamente superiore a quello di altri partiti". Così all'Adnkronos durante le votazioni per i membri laici del Csm l'ex magistrato Simonetta Matone, adesso deputato della Lega, che sulla intenzione di proporre uno spostamento dell'asticella al 50%, equilibrando le quote, risponde: "Questo non glielo posso anticipare perché non lo so. Ma è una cosa auspicabile".

Matone guarda alle donne candidate alle elezioni nazionali di settembre e afferma: "Io ricordo che per la Lega erano oltre il 40 per cento, si avvicinavano al 50. Quindi diciamo che io questo problema non lo sento e penso piuttosto a un discorso di qualità dei soggetti che vengono ad essere candidati". "C'è anche da dire - prosegue - che purtroppo le donne spesso scontano in prima persona l'autoesclusione da meccanismi, diciamo così, di votazione ed elezione perché purtroppo prese da altre incombenze. In certi casi è difficile selezionarle per questa forma di auto esclusione". (di Roberta Lanzara)