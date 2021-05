Csm, Palamara: "Mai rapporti con Amara, visto una volta in vita mia"

L'ex presidente Anm a 'Piazza Pulita': "Individuato in me l'unico responsabile di un sistema che non funzionava"

La Loggia Ungheria di cui parla Amara? "Non ho mai avuto rapporti con lui, l'ho visto una sola volta in vita mia". Lo ha detto l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara, ospite a 'Piazza Pulita' su La7, iniziando l'intervista con il ricordo "doveroso" per "Rosario Livatino. La magistratura riparta dal suo esempio" ha detto.

"E' stato individuato in me l'unico responsabile di un sistema che non funzionava. Tutti mali concentrati in una cena dove si discuteva quali votazioni fare" ha detto Palamara. "Oggi al Csm si giudicano le carriere dei magistrati a seconda che abbiano interloquito con me nelle chat o meno".