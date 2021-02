Cucinelli: "Draghi incarna le virtù migliori degli italiani"

(Adnkronos)

"Oggi ritengo che Mario Draghi incarni in pieno le virtù dei migliori italiani". Ad affermarlo, interpellato dall'Adnkronos, l'imprenditore Brunello Cucinelli. E' "una persona garbata, amabile e credibile, la quale saprà dare all’Italia il lustro che le è di spettanza, restituendole quel ruolo di mediatore culturale che durante i migliori secoli della sua storia le fu proprio dinanzi all’Europa e al mondo, per l’avvenire che ci sta dinanzi come una grande ricchezza".

"Diceva Don Milani che la politica è sortire tutti insieme dai problemi. Trovo poetica e vera tale riflessione, e oggi sento molto viva questa unità italiana, di un’Italia che per tutta la sua storia ha sempre avuto grandi nomi e alti valori. È con leggero cruccio che ho visto cadere il governo in un momento così umanamente delicato per la nostra nazione, un governo che mi è apparso degno di alto elogio per come ha condotto la cosa pubblica in un periodo sinceramente imprevedibile e difficile".