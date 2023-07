Cultura, Mazzoncini (A2A): “Monte Isola location perfetta per 3° Festa delle Luci”

“Monte Isola è una località che vanta già di per sé una duplice vocazione: turistica, con 500 mila turisti all'anno, e artistica, dopo l’installazione della famosissima opera The Floating Piers degli artisti Christo e Jeanne-Claude. Ecco perchè l’abbiamo scelta come location di questa 3° Festa delle Luci”. Queste le parole di Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, a margine della presentazione di “Il Terzo Paradiso dell’Energia”, promosso in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto grazie al sostegno di A2A e Fondazione Banco dell’energia.