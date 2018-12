A Modena 'Ospiti illustri in Galleria' con Bper Banca

(Foto dal sito www.lagalleriabper.it)

"Ospiti illustri in Galleria. Maestro dei Polittici Crivelleschi e Cola dell’Amatrice". E' questo il titolo della nuova esposizione de "La Galleria. Collezione e Archivio Storico" in via Scudari, curata da Lucia Peruzzi e da Rossana Torlontano, e inaugurata questo pomeriggio a Modena. Al pubblico vengono presentate tre opere di rilievo provenienti dal nucleo collezionistico abruzzese: due tavole di Cola dell’Amatrice e un fondo oro del Maestro dei Polittici Crivelleschi, preziosissime testimonianze dell’arte pittorica diffusa tra l’Abruzzo e le Marche rinascimentali dalla fine del XV secolo all’inizio del XVI.

"Ad un anno dall’inaugurazione de 'La Galleria. Collezione e Archivio Storico', questa nuova mostra conferma l’impegno di BPER Banca nella valorizzazione, tutela e conservazione della Collezione artistica e dell’Archivio Storico" ha affermato il presidente di BPER Banca, Pietro Ferrari. "Con l’occasione è stato anche eseguito il restauro delle due opere di Cola dell’Amatrice e avviato quello del Polittico - ha proseguito Ferrari - attività che dimostrano l’attenzione di BPER Banca per una gestione consapevole e professionale del suo patrimonio culturale".

In particolare, il monumentale polittico attribuito all’anonima personalità artistica del Maestro dei Polittici Crivelleschi (denominazione che deriva dalla discendenza dalla scuola che ebbe origine dal pittore Carolo Crivelli, attivo a metà del XV secolo nel bacino dell’Adriatico) costituisce un esempio del vivace clima culturale dell’Aquila alla fine del Quattrocento.

Di Cola dell’Amatrice, artista rinascimentale a tutto tondo, sono esposte due tavole eseguite per il territorio ascolano: una grande pala d’altare realizzata nel 1512 per la chiesa di San Gennaro a Folignano e una di dimensioni più ridotte commissionata nel 1522 dai patrizi Francesco e Bernardino Corni e Lattanzio Troili per la cappella di famiglia nella chiesa di San Francesco ad Ascoli piceno.

Le opere del nucleo abruzzese non sono l’unica novità del mese di dicembre per "La Galleria": O-One, digital unit di Industree Communication Hub, ha infatti realizzato il sito istituzionale dedicato al progetto www.lagalleriabper.it: una vera e propria vetrina per raccontare la Collezione e l’Archivio Storico di BPER Banca in tutte le sue componenti.

Le diverse sezioni di cui si compone il sito "sono pensate per rendere fruibili tutti i beni culturali e digitalizzati del Gruppo Bper, rispecchiando esattamente l’identità del progetto e mettendone in evidenza la responsabilità sociale d’impresa" sottolinea l'Istituto.