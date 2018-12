Da Saviano a Zerocalcare, ecco i fumetti 2019 di Bao Publishing

Da Roberto Saviano a Zerocalcare, da Leo Ortolani ad Alberto Madrigal. Il prossimo anno sarà intenso, lavorativamente parlando, per Bao Publishing, una delle principali case editrici di fumetti nel panorama italiano con circa sessanta titoli l’anno, che nel 2019 spegne le prime 10 candeline.

Tra le nuove uscite della casa editrice, diretta da Caterina Marietti e Michele Foschini, ci saranno: ‘Sono ancora vivo’, graphic novel in cui Roberto Saviano racconta per la prima volta la sua vita sotto scorta, con i disegni del fumettista israeliano Asaf Hanuka e ‘Andy - I fatti e la favola’ del fumettista olandese Typex, un libro monumentale che racconta la vita di Andy Wharol, uno degli artisti più importanti del Novecento.

Tra i protagonisti del 2019, anche Leo Ortolani, che dopo il successo di ‘Cinzia’, fresco di pubblicazione (novembre 2018), torna con due nuovi libri: una nuova edizione con inserti inediti di ‘Due figlie e animali feroci’, libro in cui l'autore racconta il percorso di adozione delle sue figlie e poi la seconda uscita di ‘CineMAH’, le corrosive recensioni cinematografiche a fumetti.

Nuovi progetti all'orizzonte anche per Michele Rech, in arte Zerocalcare, che nel frattempo sta studiando animazione. “La storia c’è”, ha raccontato il fumettista romano all’AdnKronos, e a partire dal 6 gennaio del prossimo anno “mi prendo tre mesi di tempo per capire se c’è la possibilità di realizzare questo progetto, altrimenti ne faccio un libro”.

Tra le novità del prossimo anno anche il secondo volume di ‘Indomite’ di Penelope Bagieu, mentre Teresa Radice e Stefano Turconi torneranno in libreria con lo spin-off del loro graphic novel ‘Il porto proibito’ con un volume che si intitolerà ‘Le ragazze del Pillar’.

In arrivo anche il nuovo lavoro di Alberto Madrigal ‘Pigiama, computer, biscotti’, diario della sua vita da papà con un lavoro freelance. E ancora: il nuovo graphic novel di Daniel Cuello ‘Mercedes’ e ‘La Belgica’ di Toni Bruno, il nuovo graphic novel di Rita Petruccioli che debutta ai testi nel romanzo grafico. Novità all’orizzonte anche per le letture dedicate all'infanzia: nella collana BaBao, arriva il secondo volume di ‘Palla Rossa e Palla blu’ di Maicol&mirco.