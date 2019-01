'Andy', arriva la biografia a fumetti del genio della Pop Art

Dall'infanzia difficile alla fortuna e al successo grazie ad un talento non comune: la vita del genio della Pop Art, Andy Warhol è raccontata nel nuovo graphic novel 'Andy - I fatti e la favola' dell'artista olandese Typex, edito da Bao Publishing e disponibile in libreria dal 17 gennaio.



Questa biografia definitiva di Andy Warhol, frutto di 5 anni di lavoro e già pubblicata e tradotta in numerosi Paesi, racconta in dieci capitoli altrettanti periodi della vita dell'artista, ciascuno disegnato con lo stile che Warhol usava per le illustrazioni nello specifico periodo e ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne elenca il cast.









Ecco un'anteprima del volume di Typex

Dalle prime illustrazioni commerciali alla collaborazione con i Velvet Underground fino alle iconiche serie di ritratti di Marilyn Monroe: il graphic novel non solo è un tributo alla personalità folle e geniale dell’uomo che preconizzava per chiunque, un giorno, i famosi “quindici minuti di celebrità”, ma è anche un ritratto della cultura pop del Ventesimo secolo.

Il volume, di 562 pagine, in copertina richiama le scatole del detersivo Brillo, rese immortali dallo stesso Warhol, e ha il taglio delle pagine dipinto a specchio. Typex è nato nel 1962 ad Amsterdam, città in cui vive ancora oggi. Dopo aver realizzato che non sarebbe diventato una rockstar, decide di dedicarsi al fumetto. Frequenta una Scuola d’Arte e, già durante quegli anni, debutta su una rivista underground olandese.

A questa prima pubblicazione segue quella su una rivista nazionale. Verso gli anni Novanta, Typex si sposta nel campo dell’illustrazione. I suoi disegni si rifanno al mondo dell’arte, del cinema, della letteratura e, soprattutto, della musica. Nel 2015, la Casa editrice Casterman pubblica il suo Rembrandt, opera che gli permette di raggiungere il successo internazionale.