Addio a Rosamunde Pilcher, ultima regina del romanzo rosa

La scrittrice britannica Rosamunde Pilcher, famosa autrice di romanzi sentimentali ambientati nelle isole britanniche, autrice del bestseller internazionale 'I cercatori di conchiglie' (The Shell Seekers), una delle ultime regine del 'romanzo rosa', è morta all'età di 94 anni a Dundee, in Scozia. Nel 2002 la regina Elisabetta II aveva insignito l'autrice del prestigioso riconoscimento di Officer of the Order of British Empire (Obe).

L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Robin Pilcher al quotidiano londinese 'The Guardian'. "Era in ottima forma fino a Natale, poi ha sofferto di una bronchite all'inizio del nuovo anno, ma ci si aspettava sempre che si riprendesse come prima. Tuttavia, ha avuto un ictus nella notte di domenica scorsa e non ha mai ripreso conoscenza", ha detto il figlio.

Il 14esimo romanzo di Pilcher, scritto all'età di 63 anni,'"I cercatori di conchiglie' (Mondadori) fu pubblicato nel 1987, vendendo oltre 10 milioni di copie nel mondo, diventando uno sceneggiato televisivo e un film interpretato dall'attrice Vanessa Redgrave. Ambientato tra la Cornovaglia e Londra, passando dalla Seconda guerra mondiale al presente, il romanzo racconta la saga familiare dell'anziana figlia di un'artista, Penelope Keeling, che scopre che un dipinto di suo padre vale una piccola fortuna. Tra i suoi libri tradotti in italiano da Mondadori 'La tigre che dorme' (1967), 'Autoritratto' (1969), 'I giorni dell'estate' (1971), 'Neve d'aprile' (1972), 'La casa vuota (1973), 'Il giorno della tempesta' (1975), 'Sotto il segno dei gemelli' (1976), 'Profumo di timo' (1978), 'Le bianche dune della Cornovaglia', (1982), 'Voci d'estate' (1984), 'Settembre' (1990), 'Ritorno a casa' (1995), 'Solstizio d'inverno' (2000). Dai suoi libri sono stati tratti molti telefilm.

Nata a Lelant, in Cornovaglia, il 22 settembre 1924 come Rasamunde Scott, all'età di 22 anni sposa Graham Hope Pilcher, dal quale prende il cognome con il quale sarà conosciuta in tutto il mondo. La carriera di scrittrice di Rosamunde Pilcher inizia nel 1949 e pubblica dieci racconti sotto il nome di Jane Fraser. Il suo primo romanzo scritto come Rosamunde Pilcher è 'A secret to tell', pubblicato nel 1955.

Negli anni si è affermata come una delle più celebri ed amate scrittrici inglesi di storie romantiche. Pilcher ha dimostrato notevoli doti nella costruzione di atmosfere capaci di far immergere il lettore nel mondo affettivo dei suoi personaggi. Con immediatezza riesce a proiettare il lettore in un universo di sentimenti sottili e delicati.