La vera storia di Dracula in una trilogia a fumetti

(di Loredana Errico) - La vera storia di Dracula, senza vampiri, senza creature soprannaturali. Solo i fatti. Con ‘Vlad, Le lame del cuore’ comincia la trilogia di libri a fumetti creata da Matteo Strukul con i disegni di Andrea Mutti che ha firmato episodi di serie popolari come Batman, X-Men, Conan, Star Wars e altri. Il libro, edito da Feltrinelli Comics e disponibile in libreria da domani, narra la storia di Vlad l’Impalatore, il condottiero che ha ispirato Bram Stoker nella creazione del vampiro per eccellenza.

Vlad è un ribelle, figlio di un cavaliere dell’Ordine del Drago, che si oppose alla Sublime Porta Ottomana, resistendo per oltre un anno all’esercito dell’impero più potente del mondo. Dopo aver raccontato la storia de ‘I Medici’ (Newton Compton), ‘Giacomo Casanova, la sonata dei cuori infranti’ (Mondadori, 2018; Premio Emilio Salgari 2018) e ‘Inquisizione Michelangelo’ (Newton Compton, 2018), Matteo Strukul torna sul filone storico ma questa volta a fumetti, raccontando una storia nella storia. Nel libro, spiega da Matteo Strukul all’Adnkronos, “c’è la storia di un grande conflitto, quella del principe cristiano che difende i figli della propria terra, ossia la Valacchia e la Transilvania, opponendosi all’avanzata di Maometto II, ma anche quella di un amore segreto, clandestino, per Katharina von Siegel, figlia di mercanti tedeschi”.

C’è dunque la dimensione titanica ma anche quella romantica di un uomo che “acceso dalla passione e dall’amore si sente invincibile”. Quanto ai disegni, “da anni avevo il desiderio di lavorare con Andrea Mutti” spiega l’autore sottolineando lo stile “un po’ retrò e old fashion perfetto per un fumetto storico”. E poi c’è il colore, volutamente cupo: “dalle suggestioni fosche come è fosca questa storia”. Un romanzo a puntate, dunque, ma compatto nei tempi: “tutte e tre le parti, infatti, usciranno nel 2019” con l’intento di raggiungere gli amanti del fumetto e non solo.