Sabato 23 e domenica 24 marzo l’Italia apre le porte alla bellezza e all’arte, in luoghi abitualmente impossibili da visitare. Accade grazie al consueto appuntamento annuale con le Giornate di Primavera del FAI. Oltre 1100 siti in 430 località di tutto lo stivale, di cui il pubblico può godere dando anche un contributo per la loro conservazione.