Jason Lutes in Italia per presentare la trilogia a fumetti 'Berlin'

L’autore americano, Jason Lutes, presenta per la prima volta nel nostro Paese la trilogia 'Berlin' con incontri e firmacopie a Milano, Torino e Roma. 'Berlin', che ha appena vinto il Premio Comicon 2019 del Festival di Napoli come miglior serie straniera, è un romanzo storico a fumetti sulla Germania nell’epoca di Weimar e dell’ascesa al potere di Hitler, realizzato nel corso di 22 anni di lavoro e considerato una pietra miliare del graphic novel. La storia è ambientata nella Berlino del 1933, nell’epoca della Repubblica di Weimar.

In primo piano la storia d’amore tra un giornalista e una giovane artista, sullo sfondo la crisi economica e le lotte politiche, i cortei e gli scontri di piazza tra nazisti e comunisti, la crescente ostilità nei confronti dei cittadini di origine ebraica, ma anche i cabaret, il jazz e la rutilante, spregiudicata vita notturna di una città ricchissima di fermenti culturali fino all’ascesa al potere delle camicie brune di Hitler. Ad inaugurare il book tour italiano dell'autore è Milano (6 maggio, libreria La Feltrinelli Piazza Duomo, ore 18.30), segue Torino con due tappe (10 maggio, Polo del ’900, Palazzo San Celso ore 18:30 e 11 maggio al Salone Internazionale del Libro ore 13:30) e infine, Roma (16 maggio, Libreria Ibs in via Nazionale, ore 18).

Jason Lutes è un fumettista statunitense, nato nel New Jersey nel 1967: durante una vacanza in Francia da bambino è stato letteralmente conquistato dal fumetto d’autore. Nel 1993 inizia a disegnare delle strisce quotidiane che nel 1996 vengono riunite in Jar of Fools, il suo primo grande successo. Subito dopo inizia l’enorme raccolta di documenti per scrivere e disegnare Berlin, considerato il più ambizioso lavoro di fiction storica mai realizzato a fumetti, completato nel 2018, pubblicato in 22 comic books e raccolto in tre volumi: La città delle pietre, La città di fumo e La città della luce, tutti tradotti in Italia da Coconino Press – Fandango.