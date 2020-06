E' di Banksy il bimbo migrante a Venezia

(Foto dal profilo Instagram di Banksy)

La conferma è arrivata direttamente da lui, sul suo account Instagram Banksy ha postato la foto del bambino migrante e naufrago, disegnato a pelo d'acqua a Venezia. Da giorni in città si dibatteva sulla sua presenza in laguna, della paternità dell'opera esposta in pieno centro, dell'invito ad andaresene, se era lui, rivoltogli dai vigili in quanto privo di permesso per dipingere. Ecco che quindi lo street artist inglese dal volto sconosciuto ha sciolto i dubbi sorti negli ultimi giorni: Banksy è stato a Venezia e le opere in questione sono frutto del suo ingegno.