Riparte da 1 'Nuovi Argomenti'

Il primo numero della nuova serie della rivista "Nuovi Argomenti".

E' sempre stata un punto di riferimento culturale imprescindibile del panorama letterario italiano. La rivista 'Nuovi Argomenti' (distribuita da Mondadori) si rinnova. Venerdì 11 giugno, la presentazione del primo numero della nuova serie, a Roma, all'Accademia Nazionale di San Luca a Palazzo Carpegna. Fondata a Roma nel 1953 da Alberto Carocci e Alberto Moravia 'Nuovi Argomenti' è una rivista letteraria storica, con una prestigiosa tradizione. Il primo numero (marzo-aprile 1953) portava in sommario una 'Inchiesta sull’arte e il comunismo' con interventi di Moravia, Lukacs, Solmi e Chiaromonte, ma anche racconti di Franco Lucentini e Rocco Scotellaro, e un saggio di Franco Fortini.

Dal 1953 al 1964, sui settantuno numeri che compongono la prima serie scriveranno -tra gli altri- Arbasino, Bassani, Bertolucci, Bianciardi, Bobbio, Calvino, Cassola, Ginzburg, Fenoglio, Montale, Morante, Ortese, Ottieri, Piovene, Pratolini, Raboni, Rea, Vittorini, Zolla. Nel 1966 esce il primo numero della seconda serie -con cadenza trimestrale- pubblicata da Garzanti. Ai due fondatori si aggiunge nella direzione Pier Paolo Pasolini. Segretario di redazione è Enzo Siciliano che nel 1972, alla morte di Carocci, sostituisce quest’ultimo come direttore. La seconda serie chiude nel 1980, segnando un percorso in cui il fatto letterario tende sempre più a prendere il posto della discussione politica, grazie all’impulso di Pasolini. Sulla rivista iniziano a scrivere Bellezza, Cordelli, Maraini, Montefoschi, Paris.

Alla morte di Pasolini, il suo posto in direzione viene preso da Attilio Bertolucci, che affianca Moravia e Siciliano. Redattori della rivista, dal 1974, sono Dario Bellezza e Piero Gelli. Tra gli autori invitati a collaborare, Celati, Cerami, Consolo, Cucchi, Giudici, Magrelli, Magris, Malerba, Rosselli, Scialoja, Sereni, Siti, Spaziani, Zanzotto. Si pubblicano scritti di Paz, Cortazar, Barthes, Bulgakov, Michaux, Lezama Lima, Bachtin, Pasternak, Brodskij. La terza serie di "Nuovi Argomenti" inizia invece nel 1982. Direttori sono all'epoca Moravia, Siciliano e Sciascia. Dal 1988 Sandro Veronesi è segretario di redazione e, nello stesso anno, Antonio Debenedetti entra nel collegio di direzione. Nell’89 Giorgio Caproni affianca per breve tempo i direttori della rivista, fino alla sua morte che avverrà l’anno seguente. Nel 1990, alla morte di Moravia e Sciascia, accanto a Siciliano arrivano in direzione Francesca Sanvitale, Furio Colombo e Raffaele La Capria.

Nel 1994, i direttori sono Dacia Maraini, Raffaele La Capria, Furio Colombo e Enzo Siciliano. "Nuovi Argomenti" si conferma palestra per i giovani: Scarpellini, Manica, Susani, Giartosio, Ammaniti, Piperno, Piersanti, Mozzi, Franchini. Nel 1998 Arnaldo Colasanti diventa direttore con Colombo, Maraini, La Capria e Siciliano. Lorenzo Pavolini è caporedattore. Nel 2003 Mario Desiati viene chiamato da Siciliano per svolgere le funzioni di segretario di redazione, in cui entrano Carabba, Colombati, Janeczek e Saviano. Nel 2006 muore Enzo Siciliano: Giorgio Van Straten e Raffaele Manica entrano nella direzione, affiancando Colasanti, Colombo e La Capria. Nel 2009 Carabba diventa coordinatore della redazione. Gli succederanno Francesco Pacifico e Marco Cubeddu. Dal 2019 la direzione è composta da Colombati, La Capria, Manica, Maraini e Van Straten.