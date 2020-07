Camilleri, condizioni critiche

(Fotogramma)

Le condizioni di Andrea Camilleri rimangono critiche. Lo scrittore è attaccato a un macchinario che lo aiuta a respirare. E' quanto emerge dal bollettino medico diffuso alle ore 17 dall'ospedale Santo Spirito di Roma, dove lo scrittore è ricoverato in rianimazione da questa mattina per un arresto cardiaco.

"Lo scrittore è arrivato con un arresto cardiocircolatorio - si legge nel bollettino -. In pronto soccorso è stata praticata la rianimazione cardiorespiratoria che ha permesso il ripristino dell'attività cardiocircolatoria. Camilleri è in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico. Sono in corso ulteriori accertamenti per proseguire l'iter diagnostico e terapeutico". La prognosi resta dunque riservata.