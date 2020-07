Camilleri, "condizioni restano critiche"

(Fotogramma)

Restano critiche le condizioni di Andrea Camilleri, ricoverato all'Ospedale Santo Spirito di Roma: "Dall’ultimo bollettino medico delle 17.00 di ieri, non si sono verificate variazioni significative delle condizioni cliniche dello scrittore Andrea Camilleri, che permangono critiche. Continua il monitoraggio, il supporto intensivo delle funzioni vitali e il percorso diagnostico-terapeutico programmato", si legge nel bollettino diffuso poco dopo le 12 di oggi, dove si annuncia anche che la prossima comunicazione ufficiale sulle condizioni di Camilleri sarà diffusa domani alla stessa ora. Per oggi, quindi, non sono previsti altri bollettini medici.