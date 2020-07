L'incontro fra uomo e Luna in 'Moduli Lunari'

Otto incontri per raccontare la Luna, a cinquant'anni da quello storico incontro tra l'uomo e il suo satellite, il 20 luglio 1969. Si terrà dal 5 luglio al 5 settembre 'Moduli lunari - Incontri tra arte e scienza a 50 anni dall'allunaggio', spazio all'interno del programma di ArtCity curato da Graziano Graziani. Un racconto d'amore per il satellite che si articolerà fra Roma e la provincia di Viterbo, in un fitto ciclo di incontri a tema.

Un amore che ha origini antiche, quello dell'uomo per la luna, almeno quanto Luciano di Samosata, che immaginò un viaggio che avrebbe portato noi umani a conoscere i seleniti, gli abitanti della Luna. "Così - spiegano i curatori - abbiamo voluto celebrare questo rapporto dʼamore tra lʼumanità e la Luna, che da sempre si guardano e che continueranno a farlo finché esisterà questa porzione di universo. Lo faremo grazie alla letteratura, alla poesia, alla scienza, al teatro, al cinema, attraverso testimonianze di astronauti e racconti di scrittori, facendoci trasportare dalla musica dedicata alla Luna e facendo i conti persino con il «complottismo». Perché una storia così incredibile come un viaggio nello spazio, prima del luglio 1969, lʼumanità non lʼaveva ancora scritta, pur avendo sempre desiderato di farlo".

Di seguito il programma:

Venerdì 5 luglio | ore 21:00 VILLA GIUSTINIANI, BASSANO ROMANO STRALUNATI Ermanno Cavazzoni racconta Fellini, «La voce della Luna» e il «Poema dei lunatici»

Giovedì 11 Luglio | ore 21:00 PALAZZO FARNESE, CAPRAROLA ASTOLFO SULLA LUNA Emanuele Trevi ci racconta una delle scene più fantasiose dellʼOrlando Furioso

Giovedì 18 Luglio | ore 21:00 MUSEO HENDRIK CHRISTIAN ANDERSEN, ROMA VOLEVAMO LA LUNA Andrea Cortellessa racconta la Luna in poesia e le reazioni delle avanguardie artistiche di fronte allʼAllunaggio.

Venerdì 2 Agosto | ore 19:00 MUSEO ARCHEOLOGICO DELLʼAGRO FALISCO FORTE SANGALLO CONQUISTATI DALLA LUNA Patrizia Caraveo presenta il suo ultimo libro dedicato alla Luna, tra scienza e immaginario

Venerdì 2 Agosto | ore 21:00 MUSEO ARCHEOLOGICO DELLʼAGRO FALISCO FORTE SANGALLO IL COMPLOTTO DELLʼALLUNAGGIO Tra musica e racconto, Valerio Mattioli ci porta in viaggio attraverso le teorie cospirazioniste sulla corsa alle stelle

Venerdì 23 Agosto | ore 21:00 MUSEO NAZIONALE DELLE NAVI ROMANE LA LUNA VISTA DALLO SPAZIO I segreti del nostro satellite raccontati da un astronauta, Umberto Guidoni

Venerdì 30 Agosto | ore 21:00 MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PALESTRINA DA LUCIANO A JULES VERNE I viaggi verso la luna in letteratura, raccontati da Loredana Lipperini

Giovedì 5 Settembre | ore 21:00 MUSEO NAZIONALE ETRUSCO ROCCA ALBORNOZ, VITERBO PRIMI PASSI SULLA LUNA Spettacolo comico-poetico di Andrea Cosentino