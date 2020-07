Scurati trionfa allo Strega

"La vittoria al premio Strega significa gioia, è il riconoscimento di un lavoro fatto. Per me la grande gioia è il pensiero che, da domani, grazie alla fascetta dello Strega, altre migliaia e migliaia di italiani leggeranno questo libro e impareranno a conoscere soprattutto cosa è stato il Fascismo". Queste le prime parole di Antonio Scurati che, con 'M. Il figlio del secolo' (Bompiani), ha vinto con 228 voti la 73esima edizione del premio Strega nella serata del Ninfeo di Villa Giulia. Scurati, che ha partecipato al riconoscimento letterario più ambito per la terza volta, ha superato Benedetta Cibrario, arrivata seconda con 'Il rumore del mondo' (Mondadori) che ha ottenuto 127 preferenze. Terzo gradino del podio per Marco Missiroli con 'Fedeltà' (Einaudi) che ha ottenuto 91 voti.

Completano la cinquina Claudia Durastanti, autrice de 'La straniera' (La Nave di Teseo, alla quale sono andati 63 voti e Nadia Terranova con 'Addio Fantasmi' (Einaudi) che ha conquistato 47 voti. Sono stati confermati, così, i pronostici della vigilia che vedevano Scurati in grande vantaggio sugli altri concorrenti. Il neo vincitore dello Strega ha poi confermato di essere già al lavoro da tempo al secondo volume della trilogia su Mussolini "che racconterà gli anni del regime" e ha anticipato che "è quasi sicuro che si farà una serie televisiva prodotta da Wildeside, è un progetto che nasce fin dall'origine con un respiro internazionale e con un pacchetto artistico molto forte'".

Scurati, inoltre, ha spiegato di essere contrario "all'attuale proposta di legge sul libro. Non sono un tecnico - ha precisato - ma se tutti gli addetti ai lavori, a cominciare dagli editori, ritengono che questa legge ostacola la diffusione del libro, forse bisognerebbe ascoltarli". Tanti i volti noti che hanno partecipato alla serata finale, tra cui i quali l'ex ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini. Tra gli assenti, invece, il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Come ogni anno, infine, Bper Banca ha sostenuto il premio Strega. "Si tratta di un'iniziativa alla quale ci siamo legati da un po' di anni. Bper banca è dentro il premio Strega in tutte le sue manifestazioni, per noi è una scelta forte, convinta e coraggiosa", ha spiegato Pierpio Cerfogli, vice direttore Bper Banca e responsabile dell'area affari.