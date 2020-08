Morta Toni Morrison, Nobel per la Letteratura

(Afp)

E' morta la scrittrice statunitense Toni Morrison. Classe 1931 Morrison è stata la prima afroamericana ad aver vinto nel 1993 il premio Nobel per la letteratura. La scrittrice ha vinto anche il premio Pulitzer nel 1988. Nata a Lorain, Ohio, da una famiglia nera della classe operaia originaria dell'Alabama, Morrison ha scritto il suo primo romanzo, 'L'occhio più azzurro' (The Bluest Eye) nel 1970. Nel libro racconta la storia di una bambina di colore che desidera assomigliare ai bianchi e che vorrebbe avere gli occhi azzurri come Shirley Temple.

Nel 1973 Morrison ha pubblicato il suo secondo romanzo, 'Sula', in cui presenta il ritratto di due donne, una ribelle e una conformista, raccontando il loro percorso di crescita nel periodo della migrazione degli anni Quaranta, periodo che incise nei cambiamenti delle comunità dei neri. E' del 1987, invece, 'Amatissima' ('Beloved'), nel quale mette in luce la vicenda di una schiava fuggiasca che preferisce uccidere la figlia piuttosto che farle vivere le tremende condizioni della schiavitù. Con questo libro la scrittrice ha ottenuto, nel 1988, il premio Pulitzer. Il filo conduttore della produzione letteraria della Morrison è rappresentato dalla perdita d'identità dei neri.