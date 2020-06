Hillary Clinton a Venezia visita mostra dedicata a sue mail

"La visita di Hillary Clinton ha sancito la veridicità di questo progetto, una sorta di suggello". Così all'Adnkronos Alessandro Possati, il fondatore di Zuecca Project, che ha prodotto 'Hillary. The Hillary Clinton emails', al Despar Teatro Italia, una mostra personale dell’artista e poeta Kenneth Goldsmith a cura del duo Francesco Urbani Ragazzi.

La senatrice Usa ed ex first lady, in visita a Venezia, dopo aver visitato la Fenice e palazzo Ducale in forma privata oltre alla Basilica di San Marco, ha deciso di fare una visita all'allestimento del suo amico newyorkese. "Arrivata con la sua compagna di viaggio e poche altre persone, si è complimentata dopo aver visto dal vivo l'installazione" composta da tutte le e-mail che sono state inviate da Hillary Clinton dal dominio clintonemail.com quando era segretario di Stato, tra il 2009 e il 2013. Oltre 60mila pagine, stampate in doppia copia, esposte nella galleria e nella lobby al secondo piano del Despar Teatro Italia "per rendere l'arte il più accessibile a tutti", visto che chiunque va a fare la spesa può salire qualche gradino e ammirare l'installazione, inaugurata il 9 maggio nell'ambito della Biennale di Venezia 2019.

"Tutte le 60,000 pagine delle e-mail di Hillary Clinton sono in mostra su una replica esatta della scrivania Resolute nello studio ovale", scrive Goldsmith in un post su Facebook aggiungendo che i tappeti sono stati ricreati.