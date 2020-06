Leo Ortolani torna a recensire film e aspetta di vedere 'Joker'

di Loredana Errico

E’ curioso di vedere il 'Joker' di Todd Phillips, che ha trionfato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, ma nell’attesa Leo Ortolani torna al cinema e “colpisce ancora”. Sono, infatti, in arrivo, le nuove inedite recensioni a fumetti, raccontate in prima persona dall’autore con il suo sguardo ironico e divertito e non ce n'è per nessuno. Esce in libreria il 12 settembre ‘CineMah presenta: Il buio colpisce ancora’ edito da Bao Publishing, dopo il successo di ‘CineMah presenta: il buio in sala’ (2016).

Leggi le prime pagine di 'CineMah presenta: Il buio colpisce ancora’

Da 'La La Land' a 'Avengers: Endgame'; da 'Chiamami con il tuo nome' a 'Carrie - Lo sguardo di Satana'; passando ovviamente per la saga di Star Wars, che ha ispirato le due copertine del volume, la regular, disponibile in tutte le librerie, e la variant, a tiratura limitata e numerata di 3.000 copie disponibile solo in fumetteria.

La lista conta oltre 30 film ma si poteva andare oltre: “avrei dovuto recensirne molti di più ma il lavoro è tanto e a volte ne restano fuori di interessanti, dal punto di vista dei ‘flop’” racconta l’autore all’Adnkronos, che tra i film più deludenti in base alle aspettative cita ‘Alien: Covenant’ che, però, nel libro non compare: “qui siamo di fronte a un filmetto horror di serie C, girato da qualcuno che sta contemporaneamente leggendo ‘Il Buio in sala’, preoccupato di una mia recensione”.

Tra i film recensiti nel libro “sicuramente un grosso pasticcio è ‘Justice League’, che segna il fallimento cinematografico DC nel tentativo di copiare il modello Marvel”. Il più soddisfacente invece, “risulta proprio 'Avengers: Endgame', come risultato finale di una narrazione seriale cinematografica che, tra bassi (tanti) e alti (pochi), riesce comunque a portare a casa il risultato di 11 anni di film, grazie soprattutto all'arrivo dei fratelli Russo, registi dei film più belli del Marvel Universe”.

Intanto a Venezia trionfa il film 'Joker': “andrò a vederlo sicuramente. Se Justice League segna la fine di un certo modo di intendere i cinecomic DC per la WB, a partire da Wonder Woman e da Aquaman in poi, il tentativo di percorrere una strada diversa sembra stia dando loro i frutti sperati. Forse Joker è davvero straordinario? Lascio a CineMah l'ultima parola” scherza Ortolani che annuncia anche il suo prossimo lavoro: "un libro sui dinosauri per l'Editore Laterza, 'Dinosauri che ce l'hanno fatta'. Una delle grandi passioni della mia infanzia. Ma in fondo, chi non ha mai amato i dinosauri?"

Il booktour dell’autore prende il via il 12 settembre a Melzo (Mi) in uno speciale evento al Cinema Arcadia in collaborazione con Libreria Mondadori e Badtaste.it, con firmacopie in libreria (ingresso libero) alle 19:00 e intervista all'autore in Sala Energia alle 20:30 prima della proiezione del film IT 2 alle 21:00. In seguito il 30 settembre Leo Ortolani sarà a Parma, per presentare il libro presso Libraccio in via Ghiaia 1 alle 18:00, poi il 3 ottobre a Roma presso la Feltrinelli di Via Appia Nuova 427, sempre alle 18:00; l'8 ottobre a Milano presso la Feltrinelli in Piazza Piemonte 2 alle 18:30 e infine il 23 ottobre ci sarà la presentazione a Torino presso il Circolo dei lettori di via Bogino 9, alle 21.