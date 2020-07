Sabato sera con l'arte a un euro

Domani e domenica si celebrano in tutta Italia le Giornate Europee del Patrimonio promosse dal ministero per i beni e le attività culturali guidato da Dario Franceschini e che nell’edizione 2019 sono ispirate al tema‬ 'Un due tre…Arte! Cultura e intrattenimento'. Mostre, concerti, spettacoli teatrali, itinerari archeologici, laboratori didattici, visite guidate e aperture straordinarie, informa il Mibac in una nota, saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari. Oltre mille eventi in tutta Italia e sabato ci saranno aperture serali al prezzo simbolico di un euro.

"Le Giornate Europee del Patrimonio sono un importante appuntamento per avvicinare e far conoscere a tutti la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale. Un modo per incoraggiare la partecipazione e trasmettere alle nuove generazioni i valori della tutela e dell’identità europea. Anche questa edizione - ha detto Franceschini - sarà una bella festa popolare". Tutti gli eventi del fine settimana sono disponibili e in continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it/Gep2019. L’elenco dei musei e dei parchi archeologici che apriranno ‪sabato sera‬ al costo di un euro su www.beniculturali.it/Gep19. È possibile seguire l’iniziativa sui canali social dei @museitaliani o seguendo gli hashtag ufficiali: #museitaliani, #EHDs, #GEP2019, #UnduetreArte.