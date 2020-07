'Year of the Monkey', Patti Smith scrittrice

I disagi e le difficoltà di essere donna. E' il tema al centro di 'Year of the Monkey', il nuovo libro di Patti Smith che arriva dopo 'Just Kids', vincitore nel 2010 del National Book Award e presentato in una nuova edizione illustrata lo scorso anno. Il volume in uscita domani in tutto il mondo anglofono per Penguin Random House, è una raccolta illustrata con polaroid originali di memoria della rock star americana e al tempo stesso una riflessione sull’invecchiamento e il cambiamento del panorama politico La star americana mette in scena le difficoltà della condizione femminile ricordando l’incontro con il produttore, manager e critico rock, Sandy Pearlman, che le ha cambiato per sempre la vita.

La 'Sacerdotessa del Rock' tornerà in Italia a fine novembre con il nuovo tour 'Words and Music' (prodotto da Imarts), che la vedrà sul palco con Tony Shanahan alla chitarra e al pianoforte nei teatri di città italiane selezionate attentamente dall’artista sulla base della loro bellezza e unicità artistica. Il tour prenderà il via con una doppia data, il 25 e il 26 novembre al Politeama Rossetti, a Trieste, città che ospiterà per la prima volta Patti Smith, scelta dalla stessa artista affascinata dalla sua storia e dalla sua cultura mitteleuropea.

Il concerto del 26 novembre ha già registrato il tutto esaurito da diverse settimane, mentre sono ancora disponibili i biglietti per il concerto del 25 novembre, online su Ticketone.it, Vivaticket.it, sul circuito sloveno Eventim.si e nei punti vendita autorizzati (a Trieste al Ticket Point in Corso Italia e al centro commerciale Torri D’Europa). I due attesi appuntamenti sono organizzati da Vigna PR srl in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.