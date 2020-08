Franceschini: 'Roma avrà un museo Torlonia'

di Carlo Roma

Roma avrà un museo Torlonia. Alla fine della mostra dedicata alla collezione dei marmi della famiglia Torlonia, in programma dal 25 marzo 2020 al 10 gennaio 2021, che dopo Roma farà tappa anche in altre città del mondo, dovrebbe riaprire un museo permanente, con sede nella Capitale, in cui verranno esposte e conservate le opere della collezione Torlonia. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini in occasione della presentazione dell'esposizione 'The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces', la prima grande esposizione dei marmi Torlonia che presenta 96 opere della collezione, in programma al Palazzo Caffarelli. "Questa mostra sarà un'occasione internazionale, la stanno già chiedendo tutti i più grandi musei del mondo. Alla fine di questo percorso - ha detto Franceschini - l'intenzione condivisa con la famiglia è avere un luogo permanente, un museo Torlonia a Roma, che renda questo patrimonio dell'umanità visibile per sempre". Il futuro museo Torlonia "e' una strada indicata, ancora da costruire, le cui tracce sono nell'accordo sottoscritto con la famiglia. Stiamo lavorando per trovare un edificio pubblico insieme al Comune e alla famiglia. Sono convinto che, in un tempo non troppo lungo, si potrà dare a Roma un museo unico", ha concluso Franceschini.